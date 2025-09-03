05.09.2025 / Política

Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora y dónde votan los candidatos

Cada vez falta menos para las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en toda la Provincia de Buenos Aires, que definirán la composición de la Legislatura así como también los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares. Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18, y los principales candidatos ya anunciaron a qué hora irán a votar.




Por el lado de Fuerza Patria, el gobernador Axel Kicillof -quien se puso la campaña bonaerense al hombro- emitirá su voto a las 10:30 hs en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata. Al finalizar la emisión del sufragio, el mandatario provincial atenderá a los medios en conferencia de prensa en el Teatro Metro.

La candidata a primera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral y vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, emitirá su voto a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Axel Kicillof y candidato a senador bonaerense, Gabriel Katopodis, lo hará temprano, a las 9, en el Instituto Politécnico San Martín.

En cuanto a los candidatos de La Libertad Avanza, el primero en asistir a las urnas será el cabeza de lista de la Sexta Sección, el excandidato a intendente de Bahía Blanca Oscar Liberman. Será el primero en mostrarse ante las cámaras a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio, en la ciudad puerto de la provincia.

Con algunos kilómetros de diferencia, el candidato de la Octava Sección, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, hará lo propio a las 8.45 en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en su traje de primer candidato a senador por la Primera Sección, asistirá a cumplir con su deber cívico a las 10 en la Escuela de San Carlos Borromeo ubicada en Sáenz Peña.

A las 11.30, el cabeza de lista de la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, asistirá a la Escuela EST. N°2 Parrillo, situada en Florencio Varela.

A las 14, cerrará la jornada el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que competirá por la Quinta Sección Electoral, en el Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Mar Del Plata.

