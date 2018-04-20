06.09.2025 / MOTOSIERRA

Caputo advirtió que planean avanzar con la reforma laboral y tributaria

El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para ratificar la agenda de cambios del Gobierno. En medio de la tensión política, sostuvo que se acelerarán las reformas tributaria y laboral, mientras continúan las repercusiones por un escándalo interno en el oficialismo.




El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó este viernes, que el Gobierno tiene previsto profundizar su agenda de cambios estructurales, luego de haber logrado sostener la reforma previsional con mayoría de votos en el Congreso. “Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”, publicó en su cuenta de X, horas antes de las elecciones legislativas bonaerenses.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que el propio funcionario insistió: “Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer”.

El regreso del presidente Javier Milei desde Estados Unidos mantiene expectante a la Casa Rosada. Hasta ahora, el mandatario no se expresó sobre el tema y sus voceros oficiales se limitaron a replicar la línea marcada por Caputo, reforzando la idea de que el rumbo no se modificará.

La escena quedó atravesada por un nuevo escándalo que sacude al oficialismo. Daniel Parisini, conocido en redes como “Gordo Dan” y cercano a Milei, realizó publicaciones mega ofensivas contra el senador Luis Juez y personas con discapacidad, mensajes que luego borró y volvió a redoblar, incluso cuestionando al jefe de Gabinete, Guillermo Francos cuando este intentó despegar a La Libertad Avanza de las opiniones del tuitero.

Las críticas no tardaron en multiplicarse. Voceros libertarios aseguraron que Karina Milei pidió disculpas a Juez en nombre del espacio, mientras que referentes periodísticos también se pronunciaron.

En ese contexto, la ratificación de Caputo sobre las reformas económicas busca mostrar cohesión en el Gobierno, aunque las tensiones internas ocasionadas, principalmente, por la sospecha por coimas en ANDIS que involucran a la secretaria de la Presidencia, y los exabruptos de sus referentes más mediáticos vuelven a exponer la fragilidad del oficialismo en la antesala de una elección clave.

