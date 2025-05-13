Florencia Arietto consideró que votar contra el veto a la emergencia no le cambia la vida a ningún discapacitado

Hasta Nicolás Wiñazki quedó desconcertado al escuchar la opinión de la libertaria, quien consideró que la negativa de Luis Juez al veto a la emergencia en Discapacidad no afecta al sector, como tampoco el veto en sí mismo.
#Insólito | La legisladora libertaria Florencia Arietto defendió los dichos del Gordo Dan contra Luis Juez que despertó un cruce de críticas con Guillermo Francos, y aseguró que el veto a la emergencia "no le cambia nada a un discapacitado". pic.twitter.com/hBZTQAsokc— Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2025
