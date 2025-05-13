Florencia Arietto consideró que votar contra el veto a la emergencia no le cambia la vida a ningún discapacitado

#Insólito | La legisladora libertaria Florencia Arietto defendió los dichos del Gordo Dan contra Luis Juez que despertó un cruce de críticas con Guillermo Francos, y aseguró que el veto a la emergencia "no le cambia nada a un discapacitado". pic.twitter.com/hBZTQAsokc — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2025

La legisladora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, sorprendió con sus declaraciones en el programa de Nicolás Wiñazki, donde fue consultada por los dichos del tuitero libertario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, contra el senador cordobés Luis Juez y su hija con discapacidad. En ese marco, la primera afirmó que “votar en contra, no le cambia la vida a los discapacitados, es una mentira”.La polémica comenzó tras el rechazo en el Senado al veto presidencial sobre la emergencia en Discapacidad. El tuit de Parisini generó repudio generalizado, incluso dentro del propio oficialismo cuando Guillermo Francos intentó despegarse de las declaraciones, lo que derivó en que borrara la publicación. Sin embargo, el líder de Las Fuerzas del Cielo lo acusó de estar vinculado con la gestión de Alberto Fernández.Durante el debate televisivo en A24, Arietto buscó aminorar el impacto del voto negativo de Juez al veto de Milei a la emergencia en el sector. “Tiene 23 años, hace 23 años viene padeciendo la cuestión”, dijo en referencia a la hija del senador, y aseguró que el veto “no le cambiará la vida". La frase descolocó al panel y motivó la reacción inmediata de los presentes.“Es un ser humano”, intervino uno de los columnistas en defensa de Juez, mientras que Wiñazki, sorprendido por la postura de la diputada libertaria, se agarró la cabeza y pronunció varios "no", en gesto de pudor.