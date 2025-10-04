La reacción de los medios internacionales tras el triunfo electoral de LLA a nivel nacional

Los principales medios internacionales reflejaron el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas con una coincidencia general: el resultado fue decisivo para el futuro político y económico de la ArgentinaThe New York Times sostuvo que los argentinos le otorgaron al presidente “una victoria crucial” y destacó que la elección fue “una prueba decisiva” que, según había anticipado Donald Trump, determinaría la continuidad del apoyo financiero de Estados Unidos. El diario neoyorquino calificó la jornada como “una victoria contundente” para el mandatario, pese al desgaste generado por las políticas de ajuste.The Wall Street Journal también destacó el resultado al afirmar que Milei “gana el mandato para la revolución del libre mercado”, mientras que el Financial Times lo definió como una “histórica victoria” que da nuevo impulso a su agenda de reformas tras las turbulencias financieras previas a los comicios.En la misma línea, The Washington Post señaló que Milei consiguió “un Congreso más amigable” tras “el rescate de EE.UU.” y resaltó que el libertario prometió que la nueva Cámara “será la más reformista de la historia argentina”. Para el medio estadounidense, la elección funcionó como un referéndum sobre el rumbo económico del Gobierno y su programa de austeridad.A nivel regional, El País de Uruguay tituló que el Gobierno “arrasó en estas elecciones”, mientras que la brasileña Folha de S. Paulo calificó de “sorprendente” el resultado que “le da estabilidad al oficialismo en la Legislatura”. En Chile, La Tercera destacó el “sorpresivo triunfo” del Gobierno y remarcó la “histórica abstención” registrada en los comicios.Desde Europa, la prensa española coincidió en remarcar la magnitud del triunfo pero extendió un poco el análisis. El País consideró que lay que la victoria de LLA fue “inesperada por su magnitud”, mientras que El Mundo habló de una “rotunda victoria sobre el peronismo” que “lleva alivio a la Casa Blanca y desconcierta al kirchnerismo”.