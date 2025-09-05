Legislativas 2025: uno por uno, los legisladores que buscarán la reelección el domingo en PBA

Los comicios legislativos de este domingo. En Diputados se elegirán 11 representantes por la Segunda Sección, 18 por la Tercera, 11 por la Sexta y 6 por la Octava; mientras que en el Senado se renovarán 8 bancas en la Primera, 7 en la Cuarta, 5 en la Quinta y 3 en la Séptima.Dentro de Unión por la Patria, varios legisladores buscan la reelección. Entre ellos, Carlos Puglelli por la Segunda Sección, Facundo Tignanelli y Ayelén Rasquetti por la Tercera, y Juan Malpeli y Ariel Archanco en la Octava. También van por un nuevo mandato Lucía Iañez y Alejandro Dichiara por la Sexta. En paralelo, algunos optaron por cambiar de cámara: la senadora Sofía Vanneli será candidata en la Sexta Sección y Luis Vivona aspira a una banca de diputado por la Cuarta.La coalición que reúne a La Libertad Avanza y el PRO también tendrá nombres en carrera. Por la Tercera Sección, se presentan Florencia Retamoso, legisladora alineada con Patricia Bullrich, y Nahuel Sotelo, secretario de Culto en uso de licencia. Gustavo Coria irá por la Sexta y Julieta Quintero Chasman intentará retener su banca en la capital provincial. Además, María Paula Bustos se presenta en la Segunda Sección, mientras que Nazarena Mecías, por el radicalismo, buscará seguir en la Legislatura bajo la lista Somos.La izquierda competirá con Guillermo Pacagnini y Constanza Moragues de Unión y Libertad, quienes también apuntan a conservar su representación. En tanto, otros referentes de la oposición buscan permanecer en la Legislatura cambiando de distrito: el senador Alejandro Rabinovich, hoy por la Quinta, se postula en la Segunda, y el diputado Matías Ranzini, de la Segunda, buscará un lugar en el Senado por la Cuarta.QUIÉNES FINALIZAN EL MANDATOEl recambio alcanzará a dirigentes históricos del peronismo bonaerense. En Diputados concluirán su mandato Carlos “Cuto” Moreno, María Fernanda Bevilacqua, Fernanda Díaz, Susana González y Mariana Larroque, hermana del ministro Andrés Larroque. En el Senado se despedirá Teresa García, quien será candidata a diputada nacional, junto a Gustavo Soos y las camporistas María Elena Defunchio y Daniela Viera. También dejarán sus bancas Walter Torchio y Eduardo “Bali” Bucca.En el bloque opositor, finalizan su mandato los senadores del PRO Aldana Ahumada y Christian Gribaudo por la Primera Sección, Yamila Alonso en la Cuarta, cercana al intendente de Junín Pablo Petrecca, y Daniela Reich, senadora libertaria y esposa del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El resultado del domingo definirá el nuevo mapa político de la Legislatura bonaerense, clave para la gobernabilidad de la provincia.