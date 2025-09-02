El Gobierno se escuda bajo la versión de que Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano, habría filtrado los audios

En medio del escándalo por los audios que involucran a Karina Milei y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno encontró un blanco en Franco Bindi, abogado penalista que actualmente está en pareja con la diputada nacional por el bloque Coherencia, exlibertaria, Marcela Pagano. A un día de la elección bonaerense y a alrededor de un mes y medio de las nacionales, la Casa Rosada respaldó la versión difundida por el diario Clarín, de que este sería el supuesto responsable de haber filtrado las conversaciones que detonaron la crisis interna, aunque sin evidencia concreta.La ofensiva se plasmó en la denuncia que el Ministerio de Seguridad presentó en la Justicia, en la que se pide censurar los audios y avanzar con allanamientos. Allí se habla de Bindi como “otro engranaje de esta maniobra golpista” y se lo define como un “abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia”. Incluso, lo caracterizan como "un agente de gobiernos extranjeros operando en territorio argentino", según pudo conocer el medio MDZ.Este spabado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó la versión oficial al compartir en sus redes un video de Gisella Robles, expareja y socia de Bindi, quien aseguró que “él estuvo involucrado en esas grabaciones”. Francos acompañó el material con la frase: “La ex pareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios. Qué sorpresa”. Ese mismo posteo fue luego reposteado por el propio presidente Javier Milei, mostrando que la línea oficial será apuntar contra él.Pagano, distanciada de La Libertad Avanza por ser una de sus más fervorosas críticas, salió al cruce de las acusaciones. "Me quieren pegar a mí”, acusó la legisladora en alusión a este tema. Asimismo, denunció que el Gobierno busca cambiar el eje del debate: “Como no quieren dar explicaciones de las coimas en Discapacidad, quieren que hablemos de estos temas”. Más tarde, contestó filosa a Francos en redes: “Muchachos se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.QUIÉN ES BINDIEl abogado penalista habría tenido un pasado en negocios mediáticos y vínculos con figuras políticas de distintos espacios. En 2022 tomó la licencia del hoy conocido como canal Extra, que a pesar de haber seguido un discurso más vinculado al kirchnerismo en un principio que viró hacia la derecha. Pese a su historial polémico y a la fama de operador en distintos frentes, en el propio Gobierno reconocen que no existen pruebas que lo vinculen directamente con las filtraciones de los audios que comprometen a la gestión. “Son conjeturas”, admitieron fuentes de la Casa Rosada, aunque la hipótesis sobre su rol le sirvió al Gobierno para alivianar el escándalo.