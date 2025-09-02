El intendente Federico Otermín votó en Banfield y bregó por "fortalecer la democracia"

El intendente de Lomas de Zamora estuvo acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofia. "Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas", subrayó.
