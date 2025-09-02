07.09.2025 / LOMAS DE ZAMORA

El intendente Federico Otermín votó en Banfield y bregó por "fortalecer la democracia"

El intendente de Lomas de Zamora estuvo acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofia. "Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas", subrayó.




El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora del Lourdes de Banfield. Llegó caminando al establecimiento educativo junto a su esposa, la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y su hija Sofía.

“Fuimos a votar en familia con Daniela y Sofía. Se vota en paz y con tranquilidad en cada escuela y establecimiento de Lomas de Zamora. Es muy importante cuidar y fortalecer la democracia”, aseguró tras emitir su sufragio.



En Lomas de Zamora se eligen diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. La lista de Fuerza Patria es encabezada a nivel local por Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio.

