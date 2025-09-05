Verónica Magario dijo que es un día peronista y destacó la alta participación

La vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense Verónica Magario dialogó este domingo con la prensa tras emitir su voto en la provincia de Buenos Aires y se mostró satisfecha con la participación popular en la jornada electoral. “Mucho mejor de lo esperado”, afirmó al comparar el caudal de votantes con comicios anteriores.

Consultada sobre si dejará su actual cargo para asumir como diputada provincial, Magario evitó definiciones personales y puso el acento en el voto popular. “Hay que leer las urnas”, respondió con tono simbólico.Finalmente, con una sonrisa, dejó una frase cargada de identidad política: “Es un día soleado… iba a decir otra cosa, un día peronista”. Con esa definición, buscó sintetizar el clima de participación que vive el pueblo bonaerense en una elección decisiva.