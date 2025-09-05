07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Verónica Magario dijo que es un día peronista y destacó la alta participación



La vicegobernadora bonaerense y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria celebró el nivel de concurrencia en las elecciones y llamó a “leer las urnas” como mensaje de la ciudadanía.




La vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense Verónica Magario dialogó este domingo con la prensa tras emitir su voto en la provincia de Buenos Aires y se mostró satisfecha con la participación popular en la jornada electoral. “Mucho mejor de lo esperado”, afirmó al comparar el caudal de votantes con comicios anteriores.

La dirigente reconoció que la mañana arrancó con cierta lentitud, pero aseguró que los porcentajes “están siendo bastante altos” y auguró una jornada con fuerte presencia en las escuelas. “Lo más importante de esto es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice en las urnas y que sepamos interpretarlo para el bien común”, expresó.

Consultada sobre si dejará su actual cargo para asumir como diputada provincial, Magario evitó definiciones personales y puso el acento en el voto popular. “Hay que leer las urnas”, respondió con tono simbólico.



Finalmente, con una sonrisa, dejó una frase cargada de identidad política: “Es un día soleado… iba a decir otra cosa, un día peronista”. Con esa definición, buscó sintetizar el clima de participación que vive el pueblo bonaerense en una elección decisiva.

