07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Romina del Plá: Estas elecciones tienen lugar en el marco de un alza del malestar social, por la crisis económica y la corrupción del gobierno



La candidata a senadora por la primera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad votó en Lomas del Mirador y cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei.



La candidata del FIT Romina Del Plá emitió su sufragio a las 14 horas en la Escuela EP N° 45 del Partido de La Matanza. Desde allí, planteó que “estas elecciones se dan en un contexto en donde las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han agravado las condiciones de vida de las mayorías populares”.

“La caída del salario, el consumo y la pérdida de puestos de trabajo, que afecta a las familias trabajadoras, hace que crezca el malestar con el gobierno. A esto se suman los hechos de corrupción, justamente de parte de quienes supuestamente ‘venían a terminar con los corruptos y la casta’”, agregó la dirigente de izquierda.

Del Plá remarcó además que “una parte significativa de la población, que inicialmente confió en este gobierno y lo acompañó con su voto, hoy forma parte del creciente grupo de desencantados”. En ese marco, cuestionó también al peronismo por “su colaboración con el gobierno de Milei en todos los terrenos”.

Para la candidata, ese escenario “abre una oportunidad concreta para que el Frente de Izquierda emerja como una alternativa”, expresión con la que buscó resaltar el rol de su espacio político frente a la crisis social y política.

