07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios, votó el 65% y los resultados se esperan para las 21

Por primera vez desdobladas de los comicios a nivel país, la Legislatura bonaerense renueva 46 bancas de diputados y 23 de senadores. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios. Los resultados se esperan al rededor de las 21.



Los comicios en la provincia de Buenos Aires cerraron y ahora crece la expectativa por los primeros resultados, en lo que sería una buena convocatoria -en comparación a lo que fueron los últimos sufragios-  con el 65% de participación del padrón.

Se trata de unas elecciones clave de cara al 26 de octubre, donde se eligen diputados y senadores nacionales, y se expresaría la consolidación de la estrategia del desdoble que emprendió el gobernador Axel Kicillof.

Un total de 14.376.592 bonaerenses, el 37% del padrón nacional, fueron convocados este domingo a las urnas en las elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en unos comicios que serán antesala de los nacionales del 26 de octubre y a los que se traslada la disputa entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.
 

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.