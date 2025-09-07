Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios, votó el 65% y los resultados se esperan para las 21

Los comicios en la provincia de Buenos Aires cerraron y ahora crece la expectativa por los primeros resultados, en lo que sería una buena convocatoria -en comparación a lo que fueron los últimos sufragios- con el 65% de participación del padrón.Se trata de unas elecciones clave de cara al 26 de octubre, donde se eligen diputados y senadores nacionales, y se expresaría la consolidación de la estrategia del desdoble que emprendió el gobernador Axel Kicillof.Un total de 14.376.592 bonaerenses, el 37% del padrón nacional, fueron convocados este domingo a las urnas en las elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en unos comicios que serán antesala de los nacionales del 26 de octubre y a los que se traslada la disputa entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios.