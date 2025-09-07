Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cerraron los comicios, votó el 65% y los resultados se esperan para las 21

Por primera vez desdobladas de los comicios a nivel país, la Legislatura bonaerense renueva 46 bancas de diputados y 23 de senadores. Además, se eligen concejales y consejeros en 135 municipios. Los resultados se esperan al rededor de las 21.
