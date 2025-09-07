Bianco aseguró que la jornada electoral fue "histórica" y que "transcurrió con total normalidad"

El ministro de Gobierno bonaerense brindó un conferencia de prensa al cierre de los comicios desdoblados en la provincia de Buenos Aires y destacó que "la jornada transcurrió con total normalidad". También recordó que "los resultados van a estar a partir de las 21, siempre y cuando este escrutado al menos el 30%" de las mesas.
#EleccionesPBA | El ministro bonaerense Carlos Bianco adelantó que los primeros resultados oficiales se publicarán cuando "esté escrutado al menos el 30% de las mesas". pic.twitter.com/qxy09pFkMP Política Argentina (@Pol_Arg) September 7, 2025
