07.09.2025 / Elecciones Buenos Aires 2025

Bianco aseguró que la jornada electoral fue "histórica" y que "transcurrió con total normalidad"

El ministro de Gobierno bonaerense brindó un conferencia de prensa al cierre de los comicios desdoblados en la provincia de Buenos Aires y destacó que "la jornada transcurrió con total normalidad". También recordó que "los resultados van a estar a partir de las 21, siempre y cuando este escrutado al menos el 30%" de las mesas.




El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó un conferencia de prensa al cierre de los comicios desdoblados en la provincia de Buenos Aires y destacó que "la jornada transcurrió con total normalidad".

El funcionario bonaerense aseguró que la jornada electoral fue "histórica", al indicar que "es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores".

En esa línea, señaló que el operativo electoral se cumplió con total normalidad: “En el día de ayer hicimos la entrega del 100% de todos los materiales electorales en los locales de votación. Desde hoy temprano empezaron a abrir con normalidad todas las mesas. Hubo algunas demoras usuales como en cada elección, pero a las 10 de la mañana estaban todas abiertas y la gente pudo votar en paz y tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso bien organizado y rápido”.

También agradeció a la Junta Electoral bonaerense, a la Cámara Nacional Electoral, al Juzgado Federal N°1 de La Plata, a los trabajadores provinciales, a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, al Correo Argentino y a los fiscales y delegados de todas las fuerzas políticas.



Por último, recordó que "los resultados van a estar a partir de las 21, siempre y cuando este escrutado al menos el 30%" de las mesas. El escrutinio definitivo comenzará cinco días después de la elección.






Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Desde el PRO de La Plata ya felicitaron a Fuerza Patria por el "triunfo" en las elecciones del distrito

07/09/2025 - Elecciones Buenos Aires 2025

Desde el PRO de La Plata ya felicitaron a Fuerza Patria por el "triunfo" en las elecciones del distrito

Milei ya arribó al búnker de LLA en La Plata para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

07/09/2025 - LLA

Milei ya arribó al búnker de LLA en La Plata para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

Pareja apuntó contra las "trapisondas de la vieja política", pero destacó el "ejército" de fiscales libertarios

07/09/2025 - Elecciones Buenos Aires 2025

Pareja apuntó contra las "trapisondas de la vieja política", pero destacó el "ejército" de fiscales libertarios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.