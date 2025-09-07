Bianco aseguró que la jornada electoral fue "histórica" y que "transcurrió con total normalidad"

#EleccionesPBA | El ministro bonaerense Carlos Bianco adelantó que los primeros resultados oficiales se publicarán cuando "esté escrutado al menos el 30% de las mesas". pic.twitter.com/qxy09pFkMP  Política Argentina (@Pol_Arg) September 7, 2025

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó un conferencia de prensa al cierre de los comicios desdoblados en la provincia de Buenos Aires y destacó que "la jornada transcurrió con total normalidad".El funcionario bonaerense aseguró que la jornada electoral fue "histórica", al indicar que "es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores".En esa línea, señaló que el operativo electoral se cumplió con total normalidad: “En el día de ayer hicimos la entrega del 100% de todos los materiales electorales en los locales de votación. Desde hoy temprano empezaron a abrir con normalidad todas las mesas. Hubo algunas demoras usuales como en cada elección, pero a las 10 de la mañana estaban todas abiertas y la gente pudo votar en paz y tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso bien organizado y rápido”.También agradeció a la Junta Electoral bonaerense, a la Cámara Nacional Electoral, al Juzgado Federal N°1 de La Plata, a los trabajadores provinciales, a las fuerzas de seguridad provinciales y federales, al Correo Argentino y a los fiscales y delegados de todas las fuerzas políticas.Por último, recordó que "los resultados van a estar a partir de las 21, siempre y cuando este escrutado al menos el 30%" de las mesas. El escrutinio definitivo comenzará cinco días después de la elección.