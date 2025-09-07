07.09.2025 / Elecciones Buenos Aires 2025

Pareja apuntó contra las "trapisondas de la vieja política", pero destacó el "ejército" de fiscales libertarios

El principal armador de La Libertad Avanza (LLA) se mostró "muy contento" con la jornada electoral y destacó el masivo operativo de fiscalización.




Tras el cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el principal armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, evitó dar resultados, pero se mostró "muy contento" y destacó el masivo operativo de fiscalización.

Pareja afirmó que LLA "ha crecido una barbaridad" y que el partido demostró que "está preparándose para gobernar la provincia".

En este marco, aprovechó para apuntar contra las "trapisondas de la vieja política donde siempre se intenta engañar al electorado" e incluyó en esa categoría delitos electorales como "romper boleta" y "robar boleta".

Pareja insistió en que, pese a esos intentos, el despliegue de fiscales los hace sentir "más respaldados" y pidió esperar los primeros cómputos. "Pusimos en la cancha un ejército de 45.717 fiscales", resaltó. 

Sobre la posible presencia del presidente Javier Milei en el búnker para celebrar los resultados, Pareja se desligó: "No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente".



Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Desde el PRO de La Plata ya felicitaron a Fuerza Patria por el "triunfo" en las elecciones del distrito

07/09/2025 - Elecciones Buenos Aires 2025

Desde el PRO de La Plata ya felicitaron a Fuerza Patria por el "triunfo" en las elecciones del distrito

Milei ya arribó al búnker de LLA en La Plata para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

07/09/2025 - LLA

Milei ya arribó al búnker de LLA en La Plata para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

Bianco aseguró que la jornada electoral fue "histórica" y que "transcurrió con total normalidad"

07/09/2025 - Elecciones Buenos Aires 2025

Bianco aseguró que la jornada electoral fue "histórica" y que "transcurrió con total normalidad"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.