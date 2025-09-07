Milei ya arribó al búnker de LLA en La Plata para esperar los resultados de las elecciones bonaerenses

Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei finalmente asistió al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata. La confirmación de su presencia se lo comunicó a su entorno íntimo por estas horas del domingo.“Va a ir”, había informado una altísima fuente oficial de la Presidencia a Infobae. Hasta esta tarde todavía no estaba definida su presencia.La confirmación se dio a pocos minutos de haber terminado los comicios en la provincia de Buenos Aires. El viernes pasado ya hubo llamado desde Presidencia a los diferentes ministros libertarios para que se apersonen en el búnker.La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei, arribó junto al salón Vonharv. Ambos partieron desde la Residencia Presidencial de Olivos alrededor de las 19:30 horas.