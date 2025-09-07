Militantes se concentran frente a la casa de Cristina Kirchner de cara a los primeros resultados de las elecciones bonaerenses

Luego del cierre de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, militantes comenzaron a llegar a la casa de Cristina Kirchner para esperar los resultados. Decenas de personas comenzaron a concentrarse a partir de las 19 en San José 1111, barrio porteño de Constitución, a la espera de los resultados, que se darán a conocer a partir de las 21, y del saludo de la expresidenta, que se encontraría acompañada por Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. En tanto, los principales dirigentes de Fuerza Patria viajaron a La Plata, sede del búnker peronista, donde se realizará el acto central al conocerse los resultados.Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios. La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.Le consultaron a Pareja si Milei se bajaba del búnker, y el armador respondió: "No lo sé, eso se lo tienen que preguntar al Presidente. No sé quiénes van a venir". Luego de este trascendido, fuentes oficiales se encargaron de confirmar que finalmente el mandatario asistirá el búnker de La Plata. "El Presidente Javier Milei irá al 'búnker' de La Libertad Avanza en Gonnet", informaron.