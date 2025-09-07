Desde el PRO de La Plata ya felicitaron a Fuerza Patria por el "triunfo" en las elecciones del distrito

El presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante de La Plata, Juan Martínez Garmendia, ya reconoció la derrota en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y felicitó al intendente Julio Alak, que si bien no fue candidato apoyó las listas de Fuerza Patria.
Como presidente del bloque PRO, felicito a todos los platenses por esta jornada cívica y democrática que se desarrolló en absoluta paz. Juan Martínez Garmendia (@J_MGarmendia) September 7, 2025
También quiero felicitar al intendente de La Plata, @Julio_Alak por su triunfo en estas elecciones.
A seguir trabajando .!
