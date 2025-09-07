07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Desde el bunker en La Plata voceros de Fuerza Patria destacaron la elección que hizo el peronismo en la provincia. El candidato a diputado nacional y vocero de Fuerza Patria Sebastián Galmarini sostuvo que el peronismo está ante un escenario "de triunfo importante".



El candidato a diputado nacional y vocero de Fuerza Patria, Sebastián Galmarini, celebró este domingo por la noche lo que definió como “un escenario de triunfo bastante importante” del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses. “Tenemos que esperar hasta las 21, que es el horario que nos marca la norma para difundir los datos oficiales, pero contamos con resultados provisorios que fuimos recabando y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”, aseguró Galmarini desde el búnker montado por la fuerza política.

En ese marco, el dirigente felicitó a los candidatos que compitieron en los distintos municipios y subrayó que el resultado se apoya en la unidad del espacio. “Queremos agradecerle a nuestros principales líderes: Cristina, Máximo, Axel y Massa. La unidad fue central para lograr un resultado como este y para que el proceso electoral se haya desarrollado de manera ejemplar”, destacó.

Antes hizo uso de la palabra la Jefa de Asesores del Gobernador Cristina Álvarez Rodríguez quien destacó que se trató de una jornada electoral "ejemplar" en la que votaron más del 63% de los bonaerenses. "Las elecciones se desarrollaron en orden y en paz. Ese es un acto de honor para la democracia", expresó a tiempo de que agradeció el trabajo de los fiscales, autoridades de mesa, fuerzas de seguridad, a la Junta Electoral y a los bonaerenses que ejercieron su derecho al voto.

