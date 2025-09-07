"Saludos cordiales desde San José 1111": Cristina Kirchner festejó el contundente triunfo de Fuerza Patria y le envió un mensaje a Milei

¿Viste Milei?...



Cristina Fernández de Kirchner celebró a través de redes sociales la aplastante victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y le envió un mensaje a Javier Milei. "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", lanzó la expresidenta."Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal", sentenció la ex mandataria tras conocerse los resultados de las elecciones.Y sumó: "Mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas"."Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111", chicaneó CFK.Del mismo medio, expresó: "El próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!". "Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…", lanzó.Y por último, sostuvo: "Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".Luego de su mensaje en redes sociales, la expresidenta salió al balcón de su departamento en Constitución -visiblemente contenta- para festejar con la militancia los resultados de los comicios bonaerenses.