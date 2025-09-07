"Saludos cordiales desde San José 1111": Cristina Kirchner festejó el contundente triunfo de Fuerza Patria y le envió un mensaje a Milei

Con una diferencia de casi 1 millón de votos respecto a La Libertad Avanza, la expresidenta celebró a través de redes sociales la aplastante victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y apuntó contra el Presidente. En este marco, también salió al balcón de su departamento para festejar con la militancia.
¿Viste Milei?...— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025
Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.
Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.
Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu
#EleccionesPBA | Desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, Cristina Fernández de Kirchner festejó el triunfo de Fuerza Patria en el territorio bonaerense.pic.twitter.com/wMYdLES8Qx Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2025
