07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

Con el 63,25% de la participación del padrón electoral y el 84,30% escrutado, Fuerza Patria se consagró ganadora en 6 de las 8 secciones de las elecciones bonaerenses de medio término. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 33,85%.


Con el 84,30% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtiene una diferencia abrumadora de 13 puntos sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, una derrota contundente para el gobierno de Javier Milei, que pagó muy caro su decisión de haber nacionalizado la contienda.
  El peronismo realizó una muy buena performance en la Primera y Tercera Sección Electoral, las dos más populosas del distrito. Hasta el momento se impone con el 46,94% de los votos frente a un 33,86% de la boleta violeta. Detrás, Somos Buenos Aires suma el 5,41%, el Frente de Izquierda el 4,7%, Potencia 1,41%, Unión y Libertad 1,34% y Nuevos Aires 1,30%.
La arrolladora victoria del peronismo ubica al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el gran ganador de la jornada. Su decisión de haber desdoblado la elección provincial de las nacionales le permitirán a Fuerza Patria llegar fortalecido al 26 de octubre, en contraste con La Libertad Avanza, que se debilita cada vez más a medida que pierde en casi todos los distritos y a la par de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno.

La crisis política que se desató en el seno de la Casa Rosada por el escándalo de las presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y las recientes tensiones cambiarias sumada la persistente tensión cambiaria obligaron al oficialismo a recalcular el optimismo del inicio de la campaña, cuando el propio Javier Milei vaticinó un batacazo en Buenos Aires.

Al margen de que la elección de este domingo define la nueva composición que tendrá la Legislatura provincial a partir del 10 de diciembre, el electorado bonaerense pareció haber plebiscitado al gobierno de Milei en las urnas. Fue la primera vez en la historia que provincia de Buenos Aires desdobló sus elecciones legislativas de las nacionales. La participación fue del 65% del padrón, una de las concurrencias más bajas desde el regreso a la democracia en 1983. Aunque superó las proyecciones y el compromiso ciudadano fue mayor a lo esperado, cerca de 5 millones de personas se ausentaron.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Militantes se concentran frente a la casa de Cristina Kirchner de cara a los primeros resultados de las elecciones bonaerenses

07/09/2025 - SAN JOSÉ 1111

Militantes se concentran frente a la casa de Cristina Kirchner de cara a los primeros resultados de las elecciones bonaerenses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.