07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Fuerza Patria tuvo un triunfo arrasador en las elecciones bonaerenses, por lo que el gobernador y el excandidato a presidente difundieron una foto de los festejos.


Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

Militantes se concentran frente a la casa de Cristina Kirchner de cara a los primeros resultados de las elecciones bonaerenses

07/09/2025 - SAN JOSÉ 1111

Militantes se concentran frente a la casa de Cristina Kirchner de cara a los primeros resultados de las elecciones bonaerenses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.