07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Fuerza Patria tuvo un triunfo arrasador en las elecciones bonaerenses, por lo que el gobernador y el excandidato a presidente difundieron una foto de los festejos.

