Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo con un mensaje a la militancia: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar"

#EleccionesPBA | A través de un mensaje grabado, Cristina Fernández de Kirchner saludó a la militancia y celebró el triunfo del peronismo en el distrito bonaerense.



A través de un mensaje grabado, Cristina Fernández de Kirchner saludó a la militancia y celebró el triunfo del peronismo en el distrito bonaerense. "Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", expresó la expresidenta.Cristina Kirchner celebró el triunfo abrumador del peronismo por 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebraron este domingo. En un audio que grabó desde su domicilio en Constitución y se reprodujo en el búnker de Fuerza Patria, Cristina se dirigió a la militancia peronista y expuso su alegría por los resultados: "Imagino que están muy felices, como también lo estoy yo. Envío un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires"."Esta es una jornada realmente histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos: para los que no lo votaron y para los que no lo hicieron, también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la forma en la que lo hace", aseveró en esta línea.