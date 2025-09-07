Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo con un mensaje a la militancia: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar"

"Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia", expresó la expresidenta al destacar la victoria de Fuerza Patria en el territorio bonaerense, en el marco de las elecciones legislativas.
#EleccionesPBA | A través de un mensaje grabado, Cristina Fernández de Kirchner saludó a la militancia y celebró el triunfo del peronismo en el distrito bonaerense. Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2025
💬 "Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos". pic.twitter.com/qExmFxAauO
