07.09.2025 / DECLARACIONES

Axel Kicillof, calificó de "histórico" el triunfo en la Provincia: "Fue una victoria aplastante"

Desde el bunker de Fuerza Patria el gobernador bonaerense celebró la contundente victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones provinciales.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales. "Es una elección histórica. Fue una victoria aplastante", destacó desde el bunker a cielo abierto montado en la ciudad de La Plata.



Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata que definió como una “fiesta popular” y envió un mensaje directo al presidente Javier Milei: “Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje: van a tener que rectificar el rumbo”.

Acompañado por su gabinete, candidatos de su fuerza y referentes sociales, gremiales, políticos y el gobernador agradeció a la militancia, a los intendentes y a los dirigentes que hicieron posible “una victoria aplastante en toda la provincia”, y agradeció especialmente a Cristina Kirchner y Sergio Massa por “la unidad” que permitió forjar “una sola boleta, la de Fuerza Patria”. “Quiero agradecer a los militantes que vencieron la resignación y salieron a la cancha a pelear esta elección”, afirmó.

En su discurso, el gobernador contrastó la situación del país con la de la provincia: “Estamos en una etapa donde nuestro pueblo la está pasando muy mal, pero permitámonos disfrutar este momento de alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta le pusimos freno a este gobierno de Milei”. Kicillof insistió en que su gestión actuó como “escudo y red” frente al impacto del ajuste nacional: “Nos quitaron 12 millones de millones de pesos, nos atacaron e insultaron una y mil veces, pero nunca respondimos con agresión: nos dedicamos a trabajar”.

El gobernador planteó que la contundencia del resultado expresa un límite al modelo libertario: “Las urnas le dijeron al presidente que no se puede frenar la obra pública, que no se puede pegar a los jubilados, que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura en la Argentina”.

Con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, el peronismo bonaerense celebró un triunfo que, en palabras de Kicillof, trasciende las fronteras provinciales: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y un triunfo del peronismo para todos los argentinos”.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo con un mensaje a la militancia: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar"

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo con un mensaje a la militancia: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar"

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Se consolida la unidad: la foto del abrazo de Sergio Massa y Axel Kicillof tras conocerse los resultados

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires con el 46,93% de los votos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.