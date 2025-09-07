Axel Kicillof, calificó de "histórico" el triunfo en la Provincia: "Fue una victoria aplastante"

#EleccionesPBA | "Permítannos disfrutar este momento de una alegría reparadora": Axel Kicillof celebró la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas. pic.twitter.com/j5qx7Xbevh  Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2025

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales. "Es una elección histórica. Fue una victoria aplastante", destacó desde el bunker a cielo abierto montado en la ciudad de La Plata.Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata que definió como una “fiesta popular” y envió un mensaje directo al presidente Javier Milei: “Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje: van a tener que rectificar el rumbo”.Acompañado por su gabinete, candidatos de su fuerza y referentes sociales, gremiales, políticos y el gobernador agradeció a la militancia, a los intendentes y a los dirigentes que hicieron posible “una victoria aplastante en toda la provincia”, y agradeció especialmente a Cristina Kirchner y Sergio Massa por “la unidad” que permitió forjar “una sola boleta, la de Fuerza Patria”. “Quiero agradecer a los militantes que vencieron la resignación y salieron a la cancha a pelear esta elección”, afirmó.En su discurso, el gobernador contrastó la situación del país con la de la provincia: “Estamos en una etapa donde nuestro pueblo la está pasando muy mal, pero permitámonos disfrutar este momento de alegría reparadora y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta le pusimos freno a este gobierno de Milei”. Kicillof insistió en que su gestión actuó como “escudo y red” frente al impacto del ajuste nacional: “Nos quitaron 12 millones de millones de pesos, nos atacaron e insultaron una y mil veces, pero nunca respondimos con agresión: nos dedicamos a trabajar”.El gobernador planteó que la contundencia del resultado expresa un límite al modelo libertario: “Las urnas le dijeron al presidente que no se puede frenar la obra pública, que no se puede pegar a los jubilados, que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la universidad, la ciencia ni la cultura en la Argentina”.Con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, el peronismo bonaerense celebró un triunfo que, en palabras de Kicillof, trasciende las fronteras provinciales: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y un triunfo del peronismo para todos los argentinos”.