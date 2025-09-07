"Nada va a cambiar en lo económico": Caputo minimizó la aplastante derrota electoral y ratificó el rumbo de la gestión

El ministro de Economía habló esta noche desde sus redes sociales luego de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza ante el peronismo en las elecciones provinciales.
Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025
Un abrazo a todos
