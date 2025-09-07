"Nada va a cambiar en lo económico": Caputo minimizó la aplastante derrota electoral y ratificó el rumbo de la gestión

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos  totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Tras la aplastante derrota electoral frente al peronismo, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, minimizó el resultado y aseguró que el Gobierno continuará con el rumbo económico."Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", escribió el titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales, aunque estuvo ausente en el búnker de La Libertad Avanza.En esa misma línea, se expresó Javier Milei desde el búnker libertario en La Plata, donde aseguró: "No se rotrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma sino que lo vamos a acelerar”.“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, aseguró, al enumerar lo que considera que son aciertos de su gobierno.