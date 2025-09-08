Gobernadores reaccionaron a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses

En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires generó rápidas reacciones de mandatarios provinciales. Gobernadores del frente federal Provincias Unidas coincidieron en sus palabras, aunque también se destacaron los mensajes de los mandatarios opositores, e incluso de quienes respaldaron en gran parte la política mileísta. El punto en común, fue que el resultado de anoche se trató de un llamado de atención para el Gobierno NacionalEl gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, fue uno de los primeros en marcar posición tras el resultado en la provincia de Buenos Aires. “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, afirmó. En ese mismo sentido, agregó, en clara referencia a Javier Milei: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”.El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, replicó el mensaje de su par santafesino y sumó críticas a la política económica nacional. “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, señaló en la misma línea.Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres fue más conciliador: “Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”.En el sur del país, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, también advirtió sobre el impacto de las urnas. “Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno Nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, sostuvo.Otros mandatarios peronistas reforzaron ese diagnóstico. Ricardo Quintela, de La Rioja, ferviente opositor de la gestión libertaria, apuntó que “el pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei”. A su vez, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, figura más ligada al Presidente desde su recordable respaldo a la Ley Bases aseguró que los resultados “marcan el camino". "Los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción”, enfatizó.Quizás el más irónico hasta ahora fue el mensaje de Sergio Ziliotto, de La Pampa, quien escribió en sus redes: “Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo”, en clara alusión a los dichos de Javier Milei sobre su deseo de “poner el último clavo en el cajón del peronismo”.En conjunto, los gobernadores buscaron exhibir una reacción federal al triunfo del oficialismo bonaerense, con un tono coincidente en el que se trasluce un mensaje de advertencia a la Casa Rosada y un pedido explícito de gestión frente a una crisis que, señalaron, no se resuelve con discursos confrontativos.