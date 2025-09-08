Derrotado: tibio saludo de Milei a Martín Menem, tras haber sido elegido para dar la cara en defensa de Karina

#Gobierno | El saludo distante de Javier Milei a Martín Menem tras la contundente victoria del peronismo en los comicios bonaerenses.



🟣 Martín y "Lule" Menem son los más señalados dentro de La Libertad Avanza como los responsables por la derrota electoral. pic.twitter.com/j1XpukAyTm — Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2025

En el búnker libertario de La Plata, Javier Milei saludó con abrazos a los referentes más cercanos de su espacio, pero al llegar a Martín Menem apenas le estrechó la mano. El gesto contrastó con la confianza que el riojano había recibido del propio Presidente, cuando fue designado para responder en vivo a las denuncias de corrupción que alcanzaron de lleno a Karina Milei y a su primo, Eduardo “Lule” Menem.El titular de la Cámara baja había sido uno de los primeros en defender a la secretaria General de la Presidencia, con declaraciones en televisión frente al periodista Antonio Laje. Allí desmintió de plano las versiones que hablaban de coimas en el organismo de discapacidad, al son de la frase "pongo las manos en el fuego por Karina y Lule". Además, buscó instalar la idea de un complot del kirchnerismo contra el oficialismo.Según fuentes de Casa Rosada, la postura distante de Milei habría sido en clave de "reproche" por los resultados de las urnas bonaerenses, que derivarían en un “reordenamiento del sistema de toma de decisiones”. En ese esquema, Santiago Caputo, asesor presidencial que mantenía diferencias con Martín y “Lule” Menem, volvería a ganar peso en el armado político, tras haber sido desplazado en los últimos meses pero vuelto a aparecer en la foto oficial sobre el escenario junto al Presidente.La derrota en territorio bonaerense también reabrió las críticas a la planificación electoral. En el oficialismo admiten que se subestimaron secciones clave y que se privilegió un armado voraz pero desordenado, lo que terminó empujando a intendentes del PRO a romper acuerdos. A ese escenario se sumó el desgaste por los escándalos de corrupción que afectaron a la hermana del Presidente.Al margen de los resultados, más que las palabras, fueron las imágenes del domingo las que terminaron marcando la noche: el abrazo a Caputo, el silencio de Karina Milei y el frío apretón de manos a Martín Menem, el mismo dirigente que había quedado en la primera línea de fuego para defender a la familia presidencial.