08.09.2025 / RESQUEMOR

Derrotado: tibio saludo de Milei a Martín Menem, tras haber sido elegido para dar la cara en defensa de Karina

Tras la aplastante victoria del peronismo en Provincia de Buenos Aires, Milei esquivó cualquier gesto cercano con el titular de Diputados. Días atrás, Menem había sido el encargado de salir a desmentir las acusaciones que involucraron a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.




En el búnker libertario de La Plata, Javier Milei saludó con abrazos a los referentes más cercanos de su espacio, pero al llegar a Martín Menem apenas le estrechó la mano. El gesto contrastó con la confianza que el riojano había recibido del propio Presidente, cuando fue designado para responder en vivo a las denuncias de corrupción que alcanzaron de lleno a Karina Milei y a su primo, Eduardo “Lule” Menem.

El titular de la Cámara baja había sido uno de los primeros en defender a la secretaria General de la Presidencia, con declaraciones en televisión frente al periodista Antonio Laje. Allí desmintió de plano las versiones que hablaban de coimas en el organismo de discapacidad, al son de la frase "pongo las manos en el fuego por Karina y Lule". Además, buscó instalar la idea de un complot del kirchnerismo contra el oficialismo.



Según fuentes de Casa Rosada, la postura distante de Milei habría sido en clave de "reproche" por los resultados de las urnas bonaerenses, que derivarían en un “reordenamiento del sistema de toma de decisiones”. En ese esquema, Santiago Caputo, asesor presidencial que mantenía diferencias con Martín y “Lule” Menem, volvería a ganar peso en el armado político, tras haber sido desplazado en los últimos meses pero vuelto a aparecer en la foto oficial sobre el escenario junto al Presidente. 

La derrota en territorio bonaerense también reabrió las críticas a la planificación electoral. En el oficialismo admiten que se subestimaron secciones clave y que se privilegió un armado voraz pero desordenado, lo que terminó empujando a intendentes del PRO a romper acuerdos. A ese escenario se sumó el desgaste por los escándalos de corrupción que afectaron a la hermana del Presidente.

Al margen de los resultados, más que las palabras, fueron las imágenes del domingo las que terminaron marcando la noche: el abrazo a Caputo, el silencio de Karina Milei y el frío apretón de manos a Martín Menem, el mismo dirigente que había quedado en la primera línea de fuego para defender a la familia presidencial.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Carlos Bianco tras la victoria del peronismo en las bonaerenses: "Milei no llamó a Axel Kicillof ni creo que lo haga"

08/09/2025 - DECLARACIONES

Carlos Bianco tras la victoria del peronismo en las bonaerenses: "Milei no llamó a Axel Kicillof ni creo que lo haga"

Con la derrota de LLA se aceleró el dólar cripto y cayeron las acciones argentinas en Wall Street: las proyecciones del mercado

08/09/2025 - EXPECTATIVAS PARA EL LUNES

Con la derrota de LLA se aceleró el dólar cripto y cayeron las acciones argentinas en Wall Street: las proyecciones del mercado

Gobernadores reaccionaron a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses

08/09/2025 - REPERCUSIÓN

Gobernadores reaccionaron a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.