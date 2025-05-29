Tras la derrota de LLA, el dólar se aceleró un 7% y roza el techo de la banda: así reaccionaron los mercados

El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza quedó segunda y con más de cinco puntos de diferencia frente a Fuerza Patria, encendió la tensión cambiaria, tal como se tenía previsto. Este lunes, en la apertura de los bancos, el dólar minorista ya se vendía más de un 7% por encima del cierre del viernes, en valores que rozan el techo de la banda cambiaria oficial.En Banco Galicia, la divisa se disparó a $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. Siguiendo, en bancos como Santander, BBVA y Patagonia también actualizaron sus precios en la misma línea, mientras que el Banco Nación y el Provincia lo ubicaron en $1.460 y $1.465, respectivamente. El mayorista, referencia clave en las operaciones, abrió a $1.440, un 5,3% arriba de la última rueda.La presión se replicó en los dólares financieros: el Contado con Liquidación avanzó 3,6% hasta los $1.440,20, el MEP subió 3,9% a $1.437,43 y el cripto se negoció en torno a $1.435, según la plataforma Bitso. En la city porteña, el blue se acomodó en $1.450. “El gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones”, advirtieron desde Max Capital.La desconfianza también golpeó a los bonos soberanos: el Global 2029 cayó más de 8%, el 2035 retrocedió 10,3% y otros títulos como el 2038 y el 2046 registraron bajas cercanas al 10%. Operadores remarcaron que, a medida que aumentaba el volumen, se hizo más evidente la magnitud del castigo. Así, la derrota en Buenos Aires, denota mayor presión en los mercados financieros.