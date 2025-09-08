Francos admitió que lo macroeconómico no llega a la gente y que nadie del Gobierno sale limpio de esto

Luego del golpe que sufrió en las urnas del territorio bonaerense La Libertad Avanza, el jefe de Ministros, Guillermo Francos, reconoció que los que el Gobierno considera logros económicos no se ven reflejados en la vida diaria. “Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero no está llegando a la gente”, analizó en diálogo con Radio Mitre esta mañana.El funcionario señaló además que la soberbia jugó un rol en el resultado electoral. “Tal vez se transmitió esa sensación a la gente y eso no cayó bien. Habrá que rectificar”, sostuvo. En la misma línea, aseguró que la derrota no se explica por un solo error: “Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio; todos somos parte del mismo proyecto”.Francos confirmó que la reunión de Gabinete de este lunes que encabezará el presidente Javier Milei, tendrá como objetivo evaluar los resultados en Buenos Aires y definir la estrategia hacia las legislativas nacionales de octubre. “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar con las reformas que necesitamos”, se confió, y mencionó los cambios laboral y tributario como prioridades.Al referirse a la postura de Milei, su mano derecha ratificque no habrá modificaciones en el programa económico, al igual que había proclamado el Presidente en su discurso post derrota. "No vamos a retroceder ni un milímetro", advirtió anoche.El funcionario también destacó la importancia de sostener la política cambiaria y el equilibrio fiscal, en sintonía con lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Si no, volvemos a lo mismo: que se vaya todo a precios y a generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el Gobierno”, subrayó.“Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar”, cerró Francos.