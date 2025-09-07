Fuerza Patria arrasó en Trujui, la localidad de Moreno donde Milei cerró su campaña bonaerense

El partido de Moreno (primera sección electoral) se convirtió este domingo en uno de los bastiones más sólidos de Fuerza Patria en el conurbano bonaerense. De hecho, en Trujui, localidad donde La Libertad Avanza cerró la campaña, arrasó el peronismo.Con el 97,03% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria cosechó 57,64% frente al 27,57% de La Libertad Avanza. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con el 4,35% de los votos.De esta manera, Milei no pudo ganar en la localidad de Moreno -la segunda ciudad más importante del partido en términos de electores-, donde el Presidente apostó a cosechar votos tras su polémico cierre de campaña en el Club Villa Ángela el pasado 3 de septiembre.No sólo no pudo ganar en dicha localidad sino que tampoco pudo hacerlo en la totalidad del partido, donde Fuerza Patria -con Gabriel Katopodis encabezando la lista de la primera sección electoral y Marcela Díaz la de concejales en Moreno- se impuso con 54,26% frente a 29,91% de La Libertad Avanza.