Fuerza Patria arrasó en Trujui, la localidad de Moreno donde Milei cerró su campaña bonaerense

Con el 97,03% de las mesas escrutadas, el peronismo cosechó 57,64% frente al 27,57% de LLA. De esta manera, el Presidente no pudo ganar en la localidad de Moreno, donde apostó a cosechar votos tras su polémico cierre de campaña en el Club Villa Ángela.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos
4
Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem