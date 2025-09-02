El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a recibir la notificación de la Comisión $LIBRA para dar testimonio

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, se niega a brindar testimonio ante la comisión que investiga la estafa en torno a la criptomoneda $LIBRA. La comitiva, liderada por el diputado Maximiliano Ferraro, había enviado una notificación al funcionario, pero este dejó el papel pegado en la puerta de la sede del organismo, sobre la calle Tucumán al 500.Melik fue notificado formalmente el viernes y debería comparecer hoy a las 16. La jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, también fue convocada, ya que coordinó la Unidad de Tareas de Investigación creada para analizar si el propio Presidente cometió un delito al difundir el token en la red social X.En caso de que Melik o Zicavo no se presenten, el presidente de la comisión advirtió que ordenará una segunda notificación y, de persistir la ausencia, la Justicia podría garantizar su comparecencia mediante la fuerza pública. Desde la Casa Rosada cuestionaron estas facultades, aunque la legislación y proyectos de comisiones anteriores respaldan la acción del Congreso.“Estaba en una reunión por Zoom cuando llegó el notificador, por eso pidió que le dejaran la citación a un asistente. No pasó nada raro”, intentó justificar un colaborador del jefe de la OA. Sin embargo, según pudo conocer La Nación, las fotos obtenidas muestran que la cédula fue fijada en la puerta de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.La comisión ya citó a otros funcionarios y actores vinculados al caso, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial Manuel Adorni; el exasesor de la CNV Sergio Morales; y los empresarios Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, se envió un cuestionario al Presidente Milei sobre el acceso al contrato del token Libra, sus billeteras virtuales y los contactos con los involucrados.Melik ya enfrenta denuncias por presunto abuso de autoridad y encubrimiento, luego de eximir a Milei de la investigación de $LIBRA. Ante ese hecho, Ferraro y Mónica Frade solicitaron a la Justicia analizar sus comunicaciones con funcionarios del Ejecutivo, incluida la hermana del Presidente y el asesor Santiago Caputo, para determinar si hubo “injerencia política en la definición de la resolución denunciada”.