10.09.2025 / ¿AUTOCRÍTICA, QUIÉN?

Misma fórmula: Milei designó a Lisandro Catalán, mano derecha de Francos, como nuevo ministro de Interior

El Presidente designó al exvicejefe de Gabinete como ministro del Interior tras la derrota en Buenos Aires, con la misión de reforzar el vínculo del Gobierno con gobernadores afines.



El abogado Lisandro Catalán acaba de ser designado como nuevo ministro del Interior, en una decisión oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, compartió Francos.

El nombramiento se produce en un contexto de tensión tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, donde Milei busca reorganizar el contacto con las provincias. Francos aclaró que, durante la "nueva etapa", consideran "imprescindible implementar las reformas estructurales" que vienen llevando a cabo desde el inicio de su gestión. "Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, añadió.

El flamante ministro tendrá como prioridad el diálogo con gobernadores afines, lo que a priori excluye a mandatarios del peronismo, entre ellos Axel Kicillof. El anuncio se suma a la reunión de gabinete que Milei encabeza por tercera vez en la semana en Casa Rosada para definir prioridades de gestión antes del inicio de la campaña nacional del 26 de octubre.

Quién es Lisandro Catalán

Ahora vicejefe de Gabinete, Catalán se desempeñó como una pieza clave en la transición de Gobierno en 2023 y en el armado de La Libertad Avanza en las 24 jurisdicciones del país, como mano derecha de Guillermo Francos.

Asimismo, trabajó estrechamente con el jefe de Ministros en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y compartió espacio en la Fundación Acodar. Ingresó al Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Mauricio Macri y fue director del área bajo la gestión de Alberto Fernández. Su designación refleja la continuidad del círculo político más cercano a Francos en Interior.

En su nuevo rol, Catalán tendrá bajo su órbita la Secretaría del Interior y buscará asegurar acuerdos legislativos y coordinación provincial. En Tucumán, donde ha sido muy crítico del gobernador peronista Osvaldo Jaldo, el dirigente publicitó la fallida campaña libertaria junto a Karina Milei y Martín Menem.

