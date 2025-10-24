Tras el ajustado triunfo en PBA, Santilli aseguró que cumplirá con su promesa y se pelará

La Libertad Avanza dio el batacazo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de la mano de Diego Santilli. En la previa, el ex PRO había prometido que, en caso de lograr lo que parecía en ese entonces un improbable triunfo, se pelaría. Finalmente el batacazo se convirtió en realidad y ahora "el colo" anticipó que cumplirá con su promesa.“Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró Santilli en diálogo con radio Rivadavia.Sobre la victoria en territorio bonaerense, el legislador señaló. “Yo solo fui alguien que hizo ese camino en el medio, ese cable que conectó con la sociedad. El Presidente y la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”.En ese marco, reafirmó que la victoria pertenece “a todos los ciudadanos de la Provincia que quieren vivir de una manera distinta”. “El triunfo es de los bonaerenses que eligieron ir hacia adelante y no volver al pasado, y del Presidente. Y yo solo interpreté ese camino. Lo dije hace un año, que no importa en qué lugar, hay que acompañar y ayudar”, consideró,A su vez, en declaraciones a TN, dijo: “Hay que estar porque los argentinos y los bonaerenses nos merecemos algo distinto. Estaba mirando el color de la provincia, cómo quedó pintada. Cincuenta días atrás era como escalar el Everest”.Sobre el debut a nivel nacional de la Boleta Única Papel (BUP), Santilli consideró que "este es un sistema que vino para quedarse. Primero, la votación fue recontra ágil, sencilla, entrabas, marcabas y te ibas. Se terminó con la truchada, la tapadita, las cosas que son insoportables en décadas en nuestro país”.