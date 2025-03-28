Tras suspender el viaje a España, Milei confirmó su asistencia en una cumbre ultraconservadora de Paraguay

El presidente Javier Milei visitará Paraguay el próximo martes 16 de septiembre, luego de suspender su visita a España. Según confirmaron fuentes oficiales, la agenda incluirá su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el evento conservador que se celebrará en Asunción el 15 y 16 de septiembre.El mandatario aprovechará su paso por Paraguay para reforzar la relación bilateral con Santiago Peña, uno de los pocos líderes regionales con sintonía ideológica con Milei. Aunque todavía no esté oficializado el cuentro, ambos podrían discutir temas vinculados al bloque del Mercosur.La CPAC, que se realizará por primera vez en Paraguay en el Hotel Sheraton, contará con la presencia de Peña como uno de los oradores. Los tickets para el evento varían entre 100 dólares para la entrada general y 5 mil dólares para la modalidad premium según detalló Noticis Argentinas, lo que refleja la magnitud del encuentro internacional.Además, el presidente argentino visitará el Congreso Nacional paraguayo en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras, convocada por resolución del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, programada para el martes 16 a las 10 horas. También se analiza su participación en un evento de la Unión Industrial Paraguaya, aunque aún no fue confirmado oficialmente.Se trata de la segunda visita de Milei a Asunción desde abril, cuando destacó la gestión de Peña y afirmó que Paraguay había aplicado "diligentemente las ideas de la libertad económica” para atraer inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, sostuvo entonces, reafirmando la afinidad ideológica entre ambos mandatarios.