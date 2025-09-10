10.09.2025 / ECONOMÍA

¿Cuánto necesitó una familia en agosto para no ser pobre?


El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer que en agosto una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1.160.780 para no ser considerada pobre. Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que mide los bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades de un hogar.




El Indec informó que la Canasta Básica Total subió 1% en el mes y 23,5% interanual. La Canasta Básica Alimentaria también registró un incremento similar, aunque ambas quedaron por debajo de la inflación general.

La CBT registró una suba del 1% respecto de julio y del 23,5% en la comparación interanual. En lo que va del año, acumula un incremento del 13,3%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de la indigencia, también aumentó 1% en agosto y 23,5% interanual, con una suba acumulada del 15,8% en 2025.

Según la medición oficial, un hogar de tres integrantes necesitó $924.116 para alcanzar la CBT y $414.402 para cubrir la CBA. En el caso de un hogar de cinco personas, la CBT trepó a $1.220.885 y la CBA a $547.482.

El Indec destacó que tanto la CBT como la CBA se incrementaron por debajo de la inflación general de agosto, que fue del 1,9%. En la comparación interanual, las canastas también quedaron rezagadas frente al índice de precios al consumidor, que alcanzó el 33,6%.

