Insólito: Cristina Pérez mostró un "dibujito" que hizo Milei para defender su plan económico

En medio de la crisis política del gobierno de Javier Milei tras la derrota electoral, la periodista Cristina Pérez reforzó el relato de la Casa Rosada y mostró el "papelito exclusivo" con el que el Presidente intenta llevar calma al mercado.La periodista lo presentó como si estuviera revelando un documento histórico, pero la imagen que mostraba la gran pantalla detrás de ella no era más que un garabato, lo cual hizo estallar de risa a las redes.Pérez leyó la explicación del garabato para dar cuenta del funcionamiento de las bandas de flotación. Flechas torcidas, trazos como borroneados y un diseño rudimentario.El contraste era tan evidente que el fragmento se viralizó en cuestión de minutos. Mientras Pérez hablaba de la importancia de las “bandas de flotación” que promociona el gobierno, los usuarios no podían creer que semejante “teoría” estuviera plasmada en un garabato.“Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles (esto lo explicó el presidente con este papelito)…cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia dentro y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas empujan hacia arriba”, explicaba con suma seriedad la periodista de La Nación +.