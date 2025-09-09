Caso $LIBRA: la Justicia ordenó peritar los celulares de los implicados en la estafa Mauricio Novelli y Sergio Morales

El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso el peritaje de los teléfonos y dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y Sergio Morales, acusados en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. El objetivo es rastrear comunicaciones con el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y otros involucrados a nivel internacional, como el creador del token, Hayden Davis.Los dispositivos secuestrados durante los allanamientos de marzo incluyen celulares de distintas marcas, una MacBook, una CPU gamer y un pendrive. El análisis buscará mensajes en plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram, X y correos electrónicos, así como contenido relacionado con términos clave del caso como “token”, “libra”, “rug pull” y “memecoin”.El peritaje abarcará intercambios con los hermanos Milei, desarrolladores del token $LIBRA, y personas vinculadas al evento TechForum, entre ellos Hayden Mark Davis y Julian Peh. Según fuentes judiciales, se revisarán también conversaciones de Novelli sobre cuestiones económicas y la manipulación de cajas de seguridad vinculadas a su familia en febrero.El Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal será el encargado de realizar el peritaje. Según el fiscal, el análisis será clave para esclarecer las conexiones entre los acusados, los Milei y los desarrolladores de $LIBRA, y determinar la responsabilidad de cada implicado en la estafa.Taiano destacó que es crucial determinar si hubo contacto entre los implicados en fechas estratégicas, como el lanzamiento del token $LIBRA y la visita de Novelli a la Casa Rosada. Además, se busca recuperar contenido eliminado de los dispositivos, incluyendo imágenes, geolocalización y el historial de búsquedas. En paralelo, la diputada nacional Julia Strada de Unión por la Patria (UxP) confirmó que la Comisión Investigadora de la criptoestafa citó a Karina Milei “para el 23 o el 30 de octubre” y advirtió que, si no concurre, podría ser citada “por la fuerza pública”. La legisladora recordó que ya existe jurisprudencia en casos similares de ausencias ante la Comisión de Juicio Político.