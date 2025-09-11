No tiene cara: Karina Milei desembarcó en Diputados para frenar las fugas libertarias y blindar a Menem

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, acompañada por el ministro de Economía Luis Caputo, se presentó en la bancada de La Libertad Avanza en Diputados para ordenar la tropa después del revés electoral en Buenos Aires. La jefa política del oficialismo buscó evitar deserciones y transmitió un mensaje de unidad, a la vez que ratificó a Martín Menem al frente de la Cámara baja.

Cabe señalar que la reunión, que reunió a 19 legisladores, incluyó una fuerte arenga de Karina, quien instó a “estar unidos” para afrontar las elecciones de octubre y les dio la instrucción de priorizar la reforma laboral. Además, transmitió que no habrá sesiones en los próximos días para “esperar que las aguas se aplaquen”, según Parlamentario.com.En ese marco, Menem tomó la palabra para desmentir los rumores sobre su desplazamiento. Aseguró que “de ninguna manera” dejará la presidencia de la Cámara y tildó de “falsos” los nombres que circulan como posibles reemplazos, en especial el de Cristian Ritondo. Por su parte, Caputo intentó dar tranquilidad a los legisladores al remarcar que “la inflación y el dólar están controlados” y que pronto los “buenos números de la macroeconomía” se verán reflejados en la vida cotidiana.