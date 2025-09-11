11.09.2025 / DIPUTADOS

No tiene cara: Karina Milei desembarcó en Diputados para frenar las fugas libertarias y blindar a Menem


Tras la derrota bonaerense, la secretaria general de la Presidencia intervino el bloque oficialista. Ratificó a Martín Menem al frente de la Cámara y creó una comisión “anti-fugas” encabezada por Lilia Lemoine.




La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, acompañada por el ministro de Economía Luis Caputo, se presentó en la bancada de La Libertad Avanza en Diputados para ordenar la tropa después del revés electoral en Buenos Aires. La jefa política del oficialismo buscó evitar deserciones y transmitió un mensaje de unidad, a la vez que ratificó a Martín Menem al frente de la Cámara baja.

Cabe señalar que la reunión, que reunió a 19 legisladores, incluyó una fuerte arenga de Karina, quien instó a “estar unidos” para afrontar las elecciones de octubre y les dio la instrucción de priorizar la reforma laboral. Además, transmitió que no habrá sesiones en los próximos días para “esperar que las aguas se aplaquen”, según Parlamentario.com.

De acuerdo a Noticias Argentinas, uno de los ejes centrales fue la creación de una comisión “anti-fugas” destinada a retener a los legisladores molestos con la conducción. Lilia Lemoine y la santafesina Romina Diez fueron designadas para encabezar esa tarea, luego de la salida reciente de Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano.

En ese marco, Menem tomó la palabra para desmentir los rumores sobre su desplazamiento. Aseguró que “de ninguna manera” dejará la presidencia de la Cámara y tildó de “falsos” los nombres que circulan como posibles reemplazos, en especial el de Cristian Ritondo. Por su parte, Caputo intentó dar tranquilidad a los legisladores al remarcar que “la inflación y el dólar están controlados” y que pronto los “buenos números de la macroeconomía” se verán reflejados en la vida cotidiana.

