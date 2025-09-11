11.09.2025 / CRISIS LIBERTARIA

Patricia Bullrich pierde cinco puntos en las encuestas: ¿Busca un acuerdo con Macri?

En La Libertad Avanza relativizan el impacto y aseguran que sus números se mantienen estables, aunque reconocen que la debacle en la Provincia encendió alarmas. Con la alianza sellada con el PRO en la Ciudad, el oficialismo había proyectado que Bullrich podía llegar al 50% y perfilarse como candidata fuerte a la jefatura de Gobierno en 2027.




La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta una caída en su intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires en medio del escándalo por las coimas en Discapacidad. Según una consultora que trabaja con el gobierno porteño, bajó de 41 a 36 puntos en las últimas semanas. Aun así, se mantiene primera con comodidad en la carrera al Senado.

El retroceso generó movimientos en la estrategia de campaña. Otras tres consultoras también registran una tendencia similar y advierten que el escándalo golpea a todos los candidatos libertarios, incluida la ministra.

En ese marco, Bullrich salió a tender puentes con Mauricio Macri, con quien había mantenido fuertes diferencias en el pasado. “Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, declaró este miércoles, dejando en claro su intención de sumar al expresidente a la campaña porteña.

