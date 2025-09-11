Patricia Bullrich pierde cinco puntos en las encuestas: ¿Busca un acuerdo con Macri?

En La Libertad Avanza relativizan el impacto y aseguran que sus números se mantienen estables, aunque reconocen que la debacle en la Provincia encendió alarmas. Con la alianza sellada con el PRO en la Ciudad, el oficialismo había proyectado que Bullrich podía llegar al 50% y perfilarse como candidata fuerte a la jefatura de Gobierno en 2027.
