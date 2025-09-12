12.09.2025 / TRAS LA DERROTA Y EL ESCANDALO DE COIMAS

Karina Milei reapareció en Tucumán para lanzar la campaña nacional de LLA e insistió en su menemismo

La secretaria general de la Presidencia presentó a los candidatos de la provincia del norte junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El acto fue por la tarde en el club Villa Luján de la capital provincial y en medio de un fuerte operativo de seguridad.



La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Tucumán, donde asiste junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para presentar a los candidatos provinciales de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre.

El acto fue en el club Villa Luján de la capital provincial y en medio de un fuerte operativo de seguridad. Se trata de la primera aparición pública luego de la dura derrota en las elecciones bonaerenses a manos de Fuerza Patria y que significó un cimbronazo para Gobierno nacional.

Además de las figuras nacionales, del acto formaron parte referentes del partido libertario a nivel local, entre ellos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista de candidatos a legisladores en octubre. El evento fue anunciado por medio de las redes sociales oficiales del LLA, con una imagen central de Karina Milei y el slogan "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".



Durante su discurso, Karina Milei presentó a los candidatos de LLA en la provincia: Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Se trata de dirigente de bajo perfil público, y la estrategia del partido es que el apellido Milei y la polarización del voto sean suficientes para lograr un buen resultado en las próximas elecciones.

En su breve intervención, la funcionaria instó a la confianza del público, asegurando que "los cambios están viniendo, ya se van a notar". Cerró su discurso con un mensaje contundente: "Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26 de octubre". En esta provincia se renuevan las bancas de los peronistas Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, el radical Roberto Sánchez, y Paula Omodeo del partido CREO.

