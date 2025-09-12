12.09.2025 / MOTOSIERRA

Fiebre aftosa: el Gobierno anunció un recorte del plan de vacunación para 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que "se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria". Podría representar un ahorro de aproximadamente u$s25 millones para los productores ganaderos.



El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el año próximo se aplicará una modificación al plan de vacunación contra la fiebre aftosa, con el objetivo de generar un ahorro a los productores ganaderos de aproximadamente u$s25 millones.

En una publicación en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda señaló: "Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo. A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción ganadera de aproximadamente 25 millones de dólares".

La medida anunciada por Caputo establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 "se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria". "Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares. Además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo", agregó el ministro.

Por último, el titular de Hacienda remarcó que "este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares".

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

3

"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

4

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

5

La furia del Gordo Dan tras la paliza electoral y sus exigencias a Javier Milei, en clave Santi Caputo

Más notas de este tema

Con críticas a Milei y un fuerte mensaje para 2027, los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Córdoba

12/09/2025 - Política

Con críticas a Milei y un fuerte mensaje para 2027, los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Córdoba

Diputados debatirá el próximo miércoles los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

12/09/2025 - Política

Diputados debatirá el próximo miércoles los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

¿Pettovello enojada con furiosa porque arina la dejó afuera de la mesa nacional?

12/09/2025 - POLÉMICA

¿Pettovello enojada con furiosa porque arina la dejó afuera de la mesa nacional?

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.