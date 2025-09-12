Por el freno del Congreso, el Gobierno suspendió pases a disponibilidad en Vialidad, el INTA y otros organismos

El Gobierno nacional suspendió las resoluciones que disponían el pase a disponibilidad de trabajadores de Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La decisión fue oficializada a través de un decreto firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y responde al freno impuesto por el Congreso y la presión ejercida por los sindicatos.El Senado había rechazado recientemente varios decretos delegados del Ejecutivo, incluidos los que pretendían disolver o modificar la estructura de estos organismos. Esta decisión parlamentaria obligó al Gobierno a dar marcha atrás y restituir las normas previas que aseguraban la continuidad laboral de miles de empleados de planta permanente.La suspensión de los pases a disponibilidad garantiza que los trabajadores puedan mantener sus cargos mientras se evalúan posibles cambios en la administración de los organismos. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida: "En ATE nos estamos acostumbrando a ganar. Presidente Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron demostrando torpeza. Viven recalculando. Se lo advertimos: los decretos que redactó Federico Sturzenegger son todos truchos", compartió en redes.El retroceso del Ejecutivo ocurre en medio de conflictos recientes con el sector sanitario, tras el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, medida por la cual los profesionales convocaron a un paro nacional de actividades con fecha y modalidad a confirmar, junto con movilizaciones que se sumarán a las protestas de trabajadores del Hospital Garrahan, en rechazo al bloqueo de financiamiento para el sector.El plan de lucha se suma al estado de alerta del gremio docente ante el veto a la ley de financiamiento universitario, cuya derogación derivó en la convocatoria de un paro nacional universitario para este viernes y a una marcha el día del tratamiento del veto.