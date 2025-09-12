El Gobierno prevé avanzar con la privatización de más de 9.000 km de rutas nacionales

El Gobierno nacional anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la concesión de 741 kilómetros de rutas correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, que incluye los tramos Oriental y Conexión, integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que esta primera fase permitirá conocer las ofertas del sector privado para administrar estos corredores.El funcionario agregó que para los 8.384 kilómetros restantes de la Red Federal (etapas 2 y 3), “en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar”. Caputo destacó que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.El detalle de las rutas incluye corredores estratégicos como la RN12, que conecta Buenos Aires con Misiones, pasando por Entre Ríos; la RN14, principal vía hacia Brasil y Uruguay; y la RN117, que une Paso de los Libres con el puente internacional Agustín P. Justo. También se concesionarán la RN135, A-015 y 174, todas con relevancia logística, turística y energética.En paralelo, el Gobierno anunció una flexibilización del fuerte ajuste monetario que impactó en la actividad económica. Durante una transmisión de streaming, Caputo, junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, afirmaron: “Dijimos que el fuerte apretón monetario era transitorio y ahora vamos a una situación de mayor normalidad”.Bausili agregó que “es cierto que las empresas se encontraron con situaciones complicadas por el fuerte aumento de las tasas y la escasez de pesos”, y subrayó que ni el Tesoro ni el Banco Central intervinieron recientemente en el mercado cambiario, porque “la semana pasada se cortó totalmente la oferta de divisas, pero ahora se están operando volúmenes normales y por eso no fue necesario dar liquidez”.