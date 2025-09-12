Kicillof inauguró la escuela secundaria n°58 en San Martín

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la inauguración formal de la Escuela Secundaria N°58 en San Martín, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el intendente Fernando Moreira, el dirigente Jorge Taiana y la directora de la institución, Cecilia Bogado.

Por último, Kicillof resaltó: “Vamos a trabajar para que en las elecciones del próximo 26 de octubre quede claro nuestro mensaje: hay que llenar el Congreso nacional de diputados y diputadas que estén dispuestas a pelear para cuidar y defender la educación pública”.

El nuevo edificio demandó una inversión de $1.933 millones a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Con seis aulas, talleres y un sector de vestuarios, permitirá que los jóvenes del barrio Libertador accedan por primera vez a una escuela secundaria sin tener que trasladarse a otras localidades.Al respecto, Magario señaló: “Mientras la ausencia del gobierno nacional impacta negativamente en el desarrollo de nuestras comunidades, nosotros estamos comprometidos con el acceso a la educación pública para que más de 5 millones de estudiantes tengan la oportunidad de formarse”. “Sabemos que falta mucho por hacer y vamos a seguir reclamando los fondos que les corresponden a los bonaerenses: con los $12 billones que Milei le adeuda a la Provincia podrían construirse más de 5.000 nuevas escuelas”, indicó.En tanto, Taiana expresó: “Esta inauguración es el resultado de un Estado provincial que está presente en los barrios porque comprende que sin educación pública no hay futuro para nuestro pueblo”. “Esta escuela se construyó a pesar de todas las dificultades que implica tener un Gobierno nacional que está en contra de la obra pública: se pudo hacer porque aquí estamos convencidos de que la función de las y los gobernantes es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los argentinos”, añadió.“Estamos distribuyendo guardapolvos y mobiliario que fueron elaborados por internos en los talleres de nuestras unidades penitenciarias como parte del programa ‘Más Trabajo, Menos Reincidencia’”, subrayó el Gobernador y añadió: “La articulación entre diferentes áreas de Gobierno nos permite generar estas políticas que generan trabajo para prevenir el delito y, al mismo tiempo, dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas de las escuelas bonaerenses”.Por su parte, el intendente Moreira remarcó: “Hoy es un día de celebración para todos los que estamos orgullosos de la educación pública y creemos en un Estado presente, cercano y eficiente”.”Este polo educativo fue una demanda de nuestra comunidad durante muchos años y hoy es una realidad gracias a un Gobierno provincial sensible, que pone al bienestar de nuestro pueblo en el centro de sus prioridades”, sostuvo.