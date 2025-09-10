12.09.2025 / MERCADO CAMBIARIO

Preocupante: el dólar tocó el techo y Caputo se gasta los últimos fondos del Tesoro para frenar su suba



Luis Caputo vendió 100 millones de dólares para contener la escalada. El Banco Nación lo ofrecía a $1465, mientras los financieros ya superaron el límite fijado con el FMI.




El dólar volvió a tensionar este jueves al Gobierno. La cotización alcanzó el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a vender 100 millones de dólares del Tesoro para frenar la escalada, una señal que encendió alarmas en el mercado frente a los próximos vencimientos de deuda.

Al mediodía, en el Banco Nación, el dólar minorista se ofrecía a $1465, es decir, 20 pesos más que el cierre anterior y apenas 6 pesos por debajo del techo de la banda. En las entidades privadas, la divisa se comercializaba a precios aún más elevados, lo que reflejaba la presión de la demanda.

Los dólares financieros —Contado con Liquidación (CCL) y MEP— directamente tocaron el límite pactado con el FMI. La intervención de Economía, estimada en 100 millones de dólares, buscó frenar la corrida, aunque en el mercado advierten que las reservas del Tesoro no soportarían un ritmo sostenido de ventas en las próximas semanas.

Con la mirada puesta en los vencimientos de deuda que se avecinan, los analistas plantean que el Gobierno enfrenta un escenario delicado: contener la presión cambiaria sin margen para seguir utilizando divisas del Tesoro y con un contexto internacional que no ofrece oxígeno. La pulseada por el dólar, una vez más, se convierte en el termómetro de la fragilidad económica del oficialismo.

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

3

"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

4

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

5

La furia del Gordo Dan tras la paliza electoral y sus exigencias a Javier Milei, en clave Santi Caputo

Más notas de este tema

Incertidumbre con la moneda verde: el dólar oficial encadena una nueva suba y el mayorista ya trepa más de 5% en la semana

11/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

Incertidumbre con la moneda verde: el dólar oficial encadena una nueva suba y el mayorista ya trepa más de 5% en la semana

La pandemia Milei: 238 empresas pidieron el procedimiento para recortar, cifra sólo superada por el Covid

11/09/2025 - Dato mata relato

La pandemia Milei: 238 empresas pidieron el procedimiento para recortar, cifra sólo superada por el Covid

Insólito: Cristina Pérez mostró un "dibujito" que hizo Milei para defender su plan económico

10/09/2025 - Medios y Política

Insólito: Cristina Pérez mostró un "dibujito" que hizo Milei para defender su plan económico

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.