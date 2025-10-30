31.10.2025 / ECONOMÍA

¿Qué pasa con el dólar?: fuerte moderación ante la expectativa cambiaria


Tras la victoria de La Libertad Avanza, el tipo de cambio acumuló una caída de más de $40 en medio de una fuerte moderación de las expectativas del mercado.




El dólar oficial subió este viernes $7 en el segmento mayorista y cerró en $1.445, pero acumuló una baja de $47 en la semana, equivalente a un retroceso del 3,1%. La tendencia bajista se sostuvo tras la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, que descomprimió las tensiones cambiarias y trajo alivio a los operadores financieros.

Pese al rebote del último día hábil, el tipo de cambio se mantuvo 3,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado hoy en $1.496. En el mercado minorista, el promedio publicado por el Banco Central ubicó la cotización en $1.416,76 para la compra y $1.470,02 para la venta, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.475, con una baja semanal del 2,6%.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó 0,6% hasta $1.479,07, aunque acumuló una baja de 4,4% desde el viernes anterior. El contado con liquidación retrocedió 0,5% a $1.498,47, también con una caída semanal del 4,5%. En el mercado informal, el dólar blue perdió $75 y cerró a $1.450, registrando una baja similar.

Los contratos de dólar futuro reflejaron leves subas de hasta 1,6%, con proyecciones que ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.480 para fines de noviembre y $1.517 en diciembre. Pese a la volatilidad, la semana dejó señales de estabilidad cambiaria tras meses de presión y expectativas inflacionarias.

