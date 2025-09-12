¿Pettovello enojada con furiosa porque arina la dejó afuera de la mesa nacional?

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, vivió, de acuerdo a LPO, un jueves cargado de gestos políticos y mensajes internos. La ministra de Capital Humano quedó excluida de las mesas que Karina Milei armó tras la derrota electoral y decidió salir a escena con una agenda pública de reuniones para dejar claro que también tiene juego propio.

En apenas unas horas, Pettovello se mostró con Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de Jorge Macri; con Gerardo Martínez, titular de la Uocra; con representantes de la Fundación Idea; y con Martín Rapallini, presidente de la UIA. En cada encuentro etiquetó directamente a Javier Milei en redes sociales, un recurso habitual de la ministra para llamar la atención del Presidente.La interna viene de largo. Pettovello fue quien un año atrás impulsó la denuncia contra los Menem por un contrato millonario con la droguería Suizo Argentina, una causa que parecía archivada y que ahora reactivó tensiones en la Casa Rosada. Desde el entorno de Karina aseguran que el objetivo es desplazarla del gabinete, incluso “con pocos modales”.Con el telón de fondo de la derrota electoral y la crisis de las coimas, la ministra eligió mostrarse rodeada de sindicalistas, industriales y empresarios del Círculo Rojo. Un mensaje directo hacia Milei: si Karina la margina, ella busca construir legitimidad por fuera del armado libertario.