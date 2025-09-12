Diputados debatirá el próximo miércoles los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

Diputados debatirá el próximo miércoles 17 de septiembre los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia del hospital pediátrico Garrahan y el financiamiento universitario, con lo que el Congreso se encamina a dejar firme otras dos leyes en un abierto desafío al Gobierno.La sesión fue solicitada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Los legisladores están confiados de tener los dos tercios para rechazar ambos vetos, lo cual lograrían más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos.La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.La decisión del Gobierno de vetar las leyes de Garrahan y de universidades despertó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques parlamentarios y de toda la comunidad educativa y sanitaria.El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), afirmó que “vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera”“El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley”, agregó.Desde el radicalismo, el presidente de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que la “declaración de emergencia al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad tiene un impacto fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de julio a diciembre de este año de $65.573 millones”.