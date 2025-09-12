Marcha Nacional Universitaria: fue convocada para el 17 de septiembre

El afiche de difusión fija con claridad el objetivo político y el destino de la movilización: “Todos/as al Congreso para exigirle a las y los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”. La convocatoria es impulsada la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y del espacio “Universidad Pública Argentina”, sellos que articulan con gremios, estudiantes y autoridades comprometidas con la educación superior estatal.

La jornada apunta a presionar a la Cámara de Diputados para que reponga por insistencia la norma que garantiza recursos previsibles para el sistema universitario. La consigna “Marcha Nacional Universitaria” convoca a docentes, no docentes, investigadores, estudiantes y a toda la ciudadanía que defiende la universidad pública, gratuita y de calidad.