12.09.2025 / UNIVERSIDAD

Marcha Nacional Universitaria: fue convocada para el 17 de septiembre

La comunidad académica convocó a una marcha nacional universitaria el miércoles 17 de septiembre para movilizarse al Congreso y exigir que las y los diputados insistan con la Ley de Financiamiento Universitario. La consigna de la convocatoria sintetiza el sentido de la jornada: “Frente al veto de Milei”.






El afiche de difusión fija con claridad el objetivo político y el destino de la movilización: “Todos/as al Congreso para exigirle a las y los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”. La convocatoria es impulsada la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y del espacio “Universidad Pública Argentina”, sellos que articulan con gremios, estudiantes y autoridades comprometidas con la educación superior estatal.



El llamado se enmarca en la defensa del presupuesto y la autonomía de las universidades nacionales. El flyer retoma el espíritu de las grandes marchas educativas con un mensaje que atraviesa generaciones y que vuelve a las calles: “NO HAY LIBERTAD EN LA IGNORANCIA”, se lee en una de las pancartas que ilustran la pieza de difusión.

La jornada apunta a presionar a la Cámara de Diputados para que reponga por insistencia la norma que garantiza recursos previsibles para el sistema universitario. La consigna “Marcha Nacional Universitaria” convoca a docentes, no docentes, investigadores, estudiantes y a toda la ciudadanía que defiende la universidad pública, gratuita y de calidad.

