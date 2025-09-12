Bronca en LLA contra Ritondo porque no apotó: las culpas cruzadas también apuntan a los libertarios blue

La discusión interna gira sobre la alianza con el macrismo, resistida por cuadros de “la primera hora”. Un concejal de LLA sostiene: “Lo habíamos advertido hacia adentro. El voto del PRO lo teníamos con Patricia (Bullrich). Pero el resto nos sacaba lugar en las listas y no nos aportaba votos”. Y agrega: “Hubo gente que optó por otras listas por la unidad con el PRO”. El mapa electoral es contundente: LLA pierde en seis de ocho secciones y no se impone en 113 de los 135 municipios, apenas triunfa en el 16 por ciento del territorio bonaerense.

Cabe señalar que Ee LLA calculan que esos desprendimientos les quitan bancas y municipios. Citan que el 3,22% de Mauricio D’Alessandro (Nuevos Aires) baja el rendimiento violeta en el conurbano; y que el 2,49% de Dalton Jauregui (Unión y Libertad) en la séptima sección deja al oficialismo sin representación.