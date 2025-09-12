Con críticas a Milei y un fuerte mensaje para 2027, los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Córdoba

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas (PU) se reunieron este viernes en Córdoba, donde dieron una muestra de unión en medio de la tensión con el Gobierno luego de que el presidente Javier Milei vete la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los propios mandatarios.El encuentro se llevó a cabo en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde el exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti y el gobernador actual Martín Llaryora (Córdoba) recibió a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no asistieron por cuestiones de agenda.La jornada se inició a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los gobernadores e intendentes en el Hotel La Urumpta, Río Cuarto. Luego, existió un encuentro con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad.“El de Javier Milei es un Gobierno cruel que no fija prioridades”, señaló Llaryora, y advirtió que el modelo libertario "produce desempleo”De cara a los comicios legislativos y con miras al 2027, sostuvo: “Estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, con una mirada productiva, con sensatez; una nueva alternativa que lleve a la Argentina en paz hacia adelante”."Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislado la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan", insistió el mandatario.Por su parte, el mandario jujeño, Carlos Sadir, manfiestó: “Provincias Unidas es escucharnos. Es algo que es muy importante. El equilibrio fiscal es con la gente. Estoy muy contento de integrar este frente que es un frente serio, democrático, federal”.“Es la primera vez que nos ponemos de acuerdo para decir que necesitamos poner las provincias argentinas un diputado nacional en Buenos Aires y no Buenos Aires un diputado nacional en las provincias argentinas”, contó por su parte el gobernador correntino, Gustavo Valdés.“Estoy cansado de ir a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea, que ni siquiera prestan atención”, dijo en tono crítico.