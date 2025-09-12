Insólito: el gobierno denunciará a la UBA por permitir un subdominio contra el veto

El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tras la creación del subdominio **noalveto.uba.ar**, donde se expresan protestas contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

En el texto oficial, el ministerio afirmó que la utilización de la web universitaria con fines partidarios “configura una violación a los principios de transparencia que deben regir en la gestión universitaria”. A la par, ratificó que respeta el derecho a huelga, “pero siempre dentro del marco de la ley”.El conflicto se inscribe en un clima de creciente tensión con la comunidad universitaria, que ya convocó a paros y una marcha federal en rechazo al veto de Milei, mientras la UBA vuelve a quedar en el centro de la disputa política.