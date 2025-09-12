12.09.2025 / CONTRA EL DERECHO DE HUELGA

Insólito: el gobierno denunciará a la UBA por permitir un subdominio contra el veto

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el acceso al sitio oficial de la UBA habría sido bloqueado por esa página con contenido político, lo que motivó la decisión de llevar el caso a la Justicia. “Se solicitará la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”, detalló el comunicado.




El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tras la creación del subdominio **noalveto.uba.ar**, donde se expresan protestas contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La medida apunta a frenar lo que el Gobierno considera una manipulación de recursos públicos y de los canales institucionales de comunicación. “Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”, señalaron desde Capital Humano.

En el texto oficial, el ministerio afirmó que la utilización de la web universitaria con fines partidarios “configura una violación a los principios de transparencia que deben regir en la gestión universitaria”. A la par, ratificó que respeta el derecho a huelga, “pero siempre dentro del marco de la ley”.

El conflicto se inscribe en un clima de creciente tensión con la comunidad universitaria, que ya convocó a paros y una marcha federal en rechazo al veto de Milei, mientras la UBA vuelve a quedar en el centro de la disputa política.

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

3

"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

4

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

5

La furia del Gordo Dan tras la paliza electoral y sus exigencias a Javier Milei, en clave Santi Caputo

Más notas de este tema

El Municipio de Lanús avanza con obras integrales en educación

12/09/2025 - Locales

El Municipio de Lanús avanza con obras integrales en educación

Máximo Kirchner: Milei decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo

12/09/2025 - Política

Máximo Kirchner: Milei decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

12/09/2025 - COIMAS

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.