El Municipio de Lanús avanza con obras integrales en educación

El Municipio de Lanús puso en marcha una obra integral en la Escuela de Educación Especial N°509 de Lanús Este con el objetivo de garantizar más y mejores espacios educativos en el distrito.Entre las tareas más destacadas, se llevó a cabo la construcción de un nuevo cerco perimetral, senderos de circulación, incorporación de vegetación autóctona, reparación de filtraciones en el techo, colocación de rejas de acceso y postes de madera natural que generan más privacidad.Asimismo, se renovará la instalación eléctrica en el sector del salón de usos múltiples para el emplazamiento de aires acondicionados.La finalidad de esta obra es responder a las necesidades propias de cada institución. Desde el Municipio de Lanús se acompaña a cada escuela con su respectiva puesta en valor para reforzar la trayectoria educativa de chicos, chicas y adolescentes.Participaron de la recorrida el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, y la secretaria de Educación, Natalia Gradaschi, entre otras autoridades.